Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakıyor - Son Dakika
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Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakıyor

Hamas, 15 Şubat'ta serbest bırakılacak 3 İsrailli esiri açıkladı ve esir takası sürecini sürdürüyor.

14.02.2025 15:46
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Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı belirtildi.

Listenin "kabul edildiği" belirtilen açıklamada, serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.

Hamas, esir takasını askıya almıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas, dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, 3 İsrailli Esiri Serbest Bırakıyor - Son Dakika

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