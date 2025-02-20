Hamas, 4 İsrailli cenazesini Kızılhaç'a teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, 4 İsrailli cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas, ateşkes kapsamında 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim ederek esir takası sürecini başlattı.

20.02.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde tabutlarla Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e götürüldü.

İsrail ordusu, cenazeleri Kızılhaç ekiplerinden teslim aldığını ve bir sağlık merkezine götürülerek kimlik tespiti yapılacağını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." demişti.

Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta İsrail, bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak.

Hamas, yürütülen müzakereler kapsamında 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç'a teslim edeceğini ve 22 Şubat'ta daha önce planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Hamas'tan "esirleri İsrail öldürdü" mesajı

Hamas, teslim töreninde astığı afişlerle söz konusu esirlerin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "vampir" olarak tasvir edildiği afişte, "Savaş suçlusu Netanyahu ve onun Nazi ordusu, onları Siyonist savaş uçaklarının füzeleriyle öldürdü." ifadelerine yer verildi.

Platformda cenazelerin bulunduğu siyah tabutların yanına, esirlerin ölümüne neden olan İsrail füzelerinin yerleştirilmesi dikkati çekti.

Hamas, İsrail'in esir takasının altıncı turunda Filistinli esirleri üzerinde Davut yıldızlı "Unutmayacağı, affetmeyeceğiz" yazılı kıyafetlerle serbest bırakmasına da "Asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız... Tufan bizim randevumuzdu." yazılı pankartla yanıt verdi.

İsrail'de savaşa yeniden dönülmesini talep eden sağcı siyasilerin çağrılarına da cevap veren Hamas, platformda Arapça, İbranice ve İngilizce "Savaşın dönüşü, esirlerin tabutlarda dönüşü anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, 4 İsrailli cenazesini Kızılhaç'a teslim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, 4 İsrailli cenazesini Kızılhaç'a teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.