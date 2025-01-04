Hamas, 5 İsrail Tankını İmha Etti

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 İsrail tankını hedef alarak imha ettiklerini, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de bir helikoptere füze fırlattıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısındaki Es-Saftavi Caddesi'nin doğusunda İsrail ordusuna ait Merkava tankının hedef alındığı belirtildi.

İkinci açıklamada ise İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled'in doğusunda ilerleyişi sırasında ise 4 Merkava tankının "yüksek patlayıcı" cihazlarla imha edildiği aktarıldı.

Açıklamad ayrıca "En- Nasır Tugayları Mücahidleri" ile işbirliği içinde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının doğusunda İsrail ordusuna ait Apache tipi bir helikoptere "SAM" füzesi fırlatıldığı dile getirildi.