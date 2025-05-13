Hamas, ABD'li asker Idan Alexander'ı serbest bıraktı - Son Dakika
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Hamas, ABD'li asker Idan Alexander'ı serbest bıraktı

Hamas, ABD-İsrail vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bıraktı. Trump ile görüştü.

13.05.2025 13:12
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Hamas ile ABD arasında doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda dün serbest bırakılan ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, X hesabından yaptığı paylaşımda, serbest kalan esir askeri Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'nde ziyaret ettiğini duyurdu.

Witkoff, "Idan'ın serbest kalmasını sağlayan ABD Başkanı Trump ile konuşma imkanı bulduklarını" ifade etti.

Alexander ile ABD Başkanı Trump arasındaki konuşmanın detaylarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

"Tüm esirleri geri getirmeye kararlıyız." ifadesini kullanan Witkoff'un paylaşımında Hamas'tan hiç bahsetmemesi dikkati çekti.

Witkoff, "Esirler Meydanı"nı ziyaret etti

Witkoff, hastane ziyaretinin ardından ABD Başkanı Trump'ın Esir İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Tel Aviv'deki "Esirler Meydanı"nı ziyaret etti.

Burada basına kısa bir açıklama yapan Witkoff, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir askerin serbest bırakılmasının "bir umut ışığı" olduğunu söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'deki İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, Witkoff'a "Oğlumu terk etmeyin." diye seslendi.

KAN'a konuşan Zangauker, Witkoff'a "Netanyahu'ya inanma. Esirleri geri getirmek gibi bir niyeti yok. Her ne kadar bu bizim, İsrail devletinin görevi olsa da, kaçırılanları ABD'nin iade edeceğini umuyorum." demek istediğini söyledi.

Alexander, Netanyahu ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün serbest kalan esir asker Alexander ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken görüntüleri de yayınlanmadı.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bıraktı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, esir asker İsrail'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, ABD'li asker Idan Alexander'ı serbest bıraktı - Son Dakika

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