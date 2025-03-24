Hamas, Arap Ülkeleri Toplantısını Değerlendirdi

Hamas, Arap ve İslam ülkeleri bakanlar komitesinin Gazze ile ilgili toplantısının sonuç bildirisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, söz konusu açıklamaların pratik adımlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin ele alındığı Arap ve İslam ülkeleri bakanlar komitesi toplantısının sonuç bildirisiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu tutumdan memnuniyet duyuyor ve yapılan açıklamaların pratik adımlara dönüştürülmesi, İsrail'e siyasi baskı uygulanması ve insani yardımların Gazze'ye girişinin sağlanması çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Arap ve İslam dünyasının, Gazze'nin yeniden imarı için harcadığı ciddi çabalara destek verilen açıklamada, Filistin halkının topraklarında kalmasını taahhüt eden, insan onuruna yakışır hayata imkan tanıyan ve Gazze'ye yönelik acımasızca abluka ve vahşi saldırılarla mücadeleye katkı sunan bir yaklaşım ortaya koymak için harcanan tüm ortak çabalar takdir edildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de dün Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasına derhal geri dönülmesi çağrısı yapılmış, Filistinlilerin topraklarından zorunlu göçü "kesin bir dille" reddedilmişti.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından yayımlanan açıklamada, "İşgalci güç olarak İsrail, sivilleri korumalı ve uluslararası insancıl hukuka uymalıdır." ifadesi kullanılmış, Kudüs'teki kutsal mekanların mevcut hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü toprak ilhakı girişimleri ile tüm tek taraflı uygulamalar "kategorik olarak" reddedilmişti.

Toplantıya Kallas'ın yanı sıra Ürdün, Filistin, Katar, Mısır, Türkiye, Endonezya ve Bahreyn dışişleri bakanları ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı, Arap Birliği ve İİT genel sekreterleri de katılmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, 10 Haziran'da, "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, esir takası, Gazze'nin yeniden inşası, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve Gazze Şeridi'nde herhangi bir demografik değişikliğin reddedilmesini öngören" 2735 sayılı karar almıştı.

Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı" kabul edilmiş ve planın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtilmişti.