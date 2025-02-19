Hamas Ateşkes Anlaşmasını Genişletiyor

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GAZZE, 19 Şubat (Xinhua) -- Hamas, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarını uygulamaya koyma isteğini yineledi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım salı günü yaptığı açıklamada arabuluculardan birinin talebiyle serbest bırakılacak İsrailli rehine sayısını iki katına çıkarmayı kabul ettiklerini belirterek bunun anlaşmaya bağlılıklarını gösterdiğini söyledi.

Kasım, İsrail'den gelen Hamas'ın Gazze'yi terk etmesine yönelik talepleri "psikolojik savaş" olarak niteleyerek reddetti. Sözcü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın silah bırakması ve Hamas liderlerinin Gazze'den çıkarılması yönündeki talebini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

İsrail devlet televizyonu ise Netanyahu'nun resmi olarak ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik görüşmelere başlamaya karar verdiği ve kararını Güvenlik Kabinesi'ne bildirdiğini duyurdu.