Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 12 İsrail askerini öldürdü - Son Dakika
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 12 İsrail askerini öldürdü

Hamas\'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı\'nda 12 İsrail askerini öldürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda 12 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu. Operasyonda İsrail ordusuna ait bir askeri buldozer ve bir evde saklanan İsrail kuvveti hedef alındı. Ayrıca bir tank da patlayıcı ile hedef alındı. Operasyonda en az 12 İsrail askeri öldürüldü.

16.05.2024 03:11
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda 12 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kampında düzenlenen karmaşık bir operasyonda, "Yasin-105" roketiyle İsrail ordusuna ait D9 askeri buldozerinin, iki anti-personel roketi ile de bir evin içinde saklanan İsrail kuvvetinin hedef alındığı ve çatışmaya girildiği ifade edildi.

Bu esnada kurtarma kuvveti olay yerine doğru ilerlerken, Merkava tipi bir tankın patlayıcı ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, operasyonda en az 12 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 12 İsrail askerini öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 12 İsrail askerini öldürdü - Son Dakika
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