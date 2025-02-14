Hamas İle Esir Anlaşması Beklentisi - Son Dakika
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Hamas İle Esir Anlaşması Beklentisi

Hamas İle Esir Anlaşması Beklentisi

Hamas'ın 15 Şubat'ta serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin isimlerini yarın iletmesi bekleniyor.

14.02.2025 01:16
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Hamas'ın 15 Şubat'ta serbest bırakması öngörülen İsrailli 3 esirin ismini, yarın Tel Aviv'e iletmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, hükümetten ismini vermek istemeyen bazı kaynaklar, anlaşmanın sürdürülmesi konusunda Hamas'la fiili olarak uzlaşının sağlandığını ve yakında resmi olarak açıklanabileceğini teyit etti.

Haberde "ancak şu ana kadar Başbakanlık ofisinin resmi tutumunun, Hamas'la herhangi bir anlaşmanın olmadığı yönünde" olduğu aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netenyahu'nun gün içerisinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı görüşmelere rağmen İsrail'in, anlaşmaya göre 15 Şubat'ta sağ olarak serbest bırakılması gereken 3 İsrailli esirin listesini yarın (14 Şubat) almak için hazırlandığı ifade edildi.

Ayrıca her ne kadar son dakikada bir şeyler olabilse de Tel Aviv'in şu anda 3'ten fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını beklemediği aktarıldı.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas'ın cumartesi günü öğleden sonra 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona ereceğini belirtmişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için çalıştığı ve bu doğrultuda anlaşmanın uygulanmasına devam edileceği belirtilerek, "esir takası dahil olmak üzere belirlenen zaman çizelgesine göre" hareket edileceği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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