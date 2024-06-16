Hamas'ın İsrail'e yönelik pusu başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'ın İsrail'e yönelik pusu başarısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah kentinde İsrail askerlerine yönelik kurduğu pusuyla İsrail ordusunun başarısızlığını teyit etti.

16.06.2024 01:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine yönelik kurduğu "karma ve nitelikli pusu"nun direnişin karşısında İsrail ordusunun başarısızlığının yeni bir teyidi olduğunu belirtti.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Refah'ta gerçekleştirdiğimiz karma ve nitelikli operasyon, direnişimiz karşısında düşmanın başarısızlığının yeni bir teyididir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düşmana (İsrail'e) acı darbelerimiz nerede olursa olsun devam edecek. İşgal ordusu topraklarımızın her yerinde ölüm pusularından başka bir şey bulamayacaktır."

Kassam Tugayları'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı, içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

Kassam Tugayları'nın açıklamasının ardından, İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda 8 askerinin öldüğünü doğrulamıştı.

Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğü belirtilmişti.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 306'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 658'e yükseldi.

Saldırılarda ayrıca 1936'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 835 İsrail askeri de yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ın İsrail'e yönelik pusu başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 02:43:48. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'ın İsrail'e yönelik pusu başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement