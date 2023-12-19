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Hamas, İsrail askeri birliğine saldırdı - Son Dakika
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Hamas, İsrail askeri birliğine saldırdı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail askeri birliğine saldırı düzenlediklerini ve Merkava tipi bir tankı da tahrip ettiklerini açıkladı. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgiler paylaştı. Saldırılarda bir Merkava tankı ile bir buldozerin Yasin 105 füzesiyle hedef alındığı ve bir binada konuşlanan 7 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Hamas, İsrail askeri birliğine saldırdı
19.12.2023 - 21:05,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail askeri birliğine saldırı düzenlediklerini ve Merkava tipi bir tankı da tahrip ettiklerini açıkladı.

Kassam Tugayları Telegram platformu üzerinden, başta Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgiler paylaştı.

İsrail ordusunun kullandığı bir Merkava tankı ile bir buldozerin Yasin 105 füzesiyle hedef alınarak tahrip edildiği belirtildi.

Paylaşımda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bulunan İsrailli bir askeri gruba ağır havan toplarıyla saldırı düzenlendiği ve ülkenin kuzeyindeki Kiryat Shmona Havalimanı yönüne de 12 adet füze fırlatıldığı kaydedildi.

Yine Han Yunus kentinde bir binada konuşlanan 7 İsrail askerinin hedef alındığı ve bunların öldürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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