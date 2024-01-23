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Hamas, İsrail askeri gücünü hedef aldı ve 21 asker öldürüldü - Son Dakika
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Hamas, İsrail askeri gücünü hedef aldı ve 21 asker öldürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir İsrail askeri gücünü hedef aldıkları ve 21 askerin öldürüldüğü saldırının ayrıntılarını açıkladı. Kassam Tugayları, saldırının antipersonel füzesi ve tanksavar roketleriyle gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, başka bir grup askeri de hedef alan bir mayın tarlasının patlatıldığı ifade edildi. Bu saldırıyla birlikte Gazze Şeridi'nde 556 İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Hamas, İsrail askeri gücünü hedef aldı ve 21 asker öldürüldü
23.01.2024 - 21:31,
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir İsrail askeri gücünü hedef aldığı ve 21 askerin öldürüldüğü saldırının ayrıntılarını açıkladı.

Kassam Tugaylarından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kassam savaşçılarının, Megazi Kampı'nın doğusunda, İsrail güçlerinin bulunduğu bir evi antipersonel füzesi ile hedef aldıkları belirtildi.

Füze saldırısı sonucu evin içinde bulunan cephanenin de patladığı ve evin havaya uçurulduğu, aynı zamanda İsrail güçlerine ait bir tankın da 105 milimetrelik Yasin tanksavar roketleriyle imha edildiği aktarıldı.

Kassam Tugaylarının açıklamasında direnişçilerin ayrıca yakın bir bölgede bulunan İsrail askerlerinden oluşan başka bir grubu da hedef aldığı ve bir mayın tarlasını patlattığı belirtildi. Saldırıda İsrail askerlerinin tümünün öldürüldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtmişti.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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