Hamas, İsrail askerlerine karşı karma pusuda saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hamas, İsrail askerlerine karşı karma pusuda saldırı düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine karşı kurdukları karma pusuda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı ve saldırıda kullanılan aracın vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü belirtildi. Ayrıca, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber İsrail'in güneyindeki Sofa askeri mevzisinin bombalandığı açıklandı. İsrail ordusu henüz konuya dair bir açıklama yapmadı.

15.06.2024 15:59
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Pusuda İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin ulaştığı, bu zırhlı personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü kaydedildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber İsrail'in güneyindeki Sofa askeri mevzisinin bombalandığı belirtildi.

İsrail ordusundan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrail askerlerine karşı karma pusuda saldırı düzenledi - Son Dakika

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