Hamas, İsrail Askerlerine Saldırdı - Son Dakika
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Hamas, İsrail Askerlerine Saldırdı

Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini hedef alarak kayıplar verdiğini duyurdu.

11.10.2024 22:46
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde pek çok noktada İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail ordusunun kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında İsrail askerlerini taşıyan bir askeri aracın Yasin 105 füzesiyle hedef alınarak imha edildiği, saldırıda ölen ve yaralanan askerler olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah şehrinin doğusundaki Er-Reyyan bölgesinde bir tünelin girişinde yerleştirilen patlayıcıların İsrail piyade güçleri tünele girdiği sırada infilak ettirildiği, saldırı sonucu askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

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