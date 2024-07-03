Hamas, İsrail askerlerine saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hamas, İsrail askerlerine saldırı düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'ndeki İsrail ordusu karargahına saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda İsrail askeri öldü ve yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip edildi.

03.07.2024 18:55
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun karadan girdiği Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ndeki karargahına düzenlediği saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Şucaiyye'de İsrail ordusunun kurduğu karargaha saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı aktarılırken bu kişileri tahliye etmek için bir helikopterin bölgeye indiği kaydedildi.

Kassam'dan daha önce yapılan açıklamada da Şucaiyye'de İsrail askerlerinin havan toplarıyla hedef alındığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel es-Sultan Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait iki Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Şucaiyye, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail askerlerine saldırı düzenledi - Son Dakika

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