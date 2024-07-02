Hamas, İsrail askerlerini hedef aldı - Son Dakika
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Hamas, İsrail askerlerini hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde bir eve sığınan 14 İsrail askerini hedef aldıklarını bildirdi. Açıklamada, İsrail ordusuna ait tank ve personel taşıyıcı araçların da roketlerle vurulduğu belirtildi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

02.07.2024 23:25
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tuıgayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir eve sığınan 14 İsrail askerini hedef aldıklarını bildirdi.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail ordusuna yönelik gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Gazze kentinin eş- Şucaiye Mahallesi'nde İsrailli 2 askeri sıfır mesafeden etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu 2 askerin öldürüldüğü eylemin Kudüs Seriyyeleri ile gerçekleştirildiği kaydedildi.

"Kassam mücahitleri, Şucaiye Mahallesi'nde bir evin içine gizlenmiş 14 Siyonist askeri TBG roketiyle hedef aldı. Vurulan askerler öldü ve yaralandı." bilgisine yer verilen açıklamada, aynı mahallede İsrail ordusundan başka bir grupla da çatışmaya girildiği ve askerlere kayıplar verdirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede İsrail ordusuna ait bir tank ve 4 personel taşıyıcı aracın roketlerle vurulduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusuna ait 2 tankı roketlerle vurulduğu paylaşılan açıklamada, tankların vurulduğu bölgeden yaralı taşımak üzere helikopterin indiğine dikkati çekildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 925 Filistinli öldü, 87 bin 141 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail askerlerini hedef aldı - Son Dakika

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