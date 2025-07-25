Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracı hedef aldığını duyurdu.
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait araca füze saldırısı düzenlendi. Saldırı Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği öğrenildi.
Kassam Tugayları'NDAN yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuzeyindeki Es-Satr el-Garbi bölgesinde "Nemr" tipi personel taşıyıcının "Yasin-105" füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.
İsrail askerleri arasında ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bilgi verilmezken; İsrail ordusundan da şu ana kadar konuya dair açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Hamas, İsrail Askerlerini Hedef Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?