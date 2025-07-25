Hamas, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracı hedef aldığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait araca füze saldırısı düzenlendi. Saldırı Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği öğrenildi.

"FÜZELERLE HEDEF ALDIK

Kassam Tugayları'NDAN yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuzeyindeki Es-Satr el-Garbi bölgesinde "Nemr" tipi personel taşıyıcının "Yasin-105" füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

İSRAİL SESSİZ

İsrail askerleri arasında ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bilgi verilmezken; İsrail ordusundan da şu ana kadar konuya dair açıklama yapılmadı.