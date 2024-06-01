Hamas İsrail askerlerini hedef aldı, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas İsrail askerlerini hedef aldı, ölü ve yaralılar var

Hamas İsrail askerlerini hedef aldı, ölü ve yaralılar var

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, askeri mühendislerden oluşan 6 kişilik İsrail kuvvetine karşı antipersonel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi. Hamas'ın silahlı kanadından daha sonra yapılan açıklamada da mensuplarının, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki Tel Zarub bölgesinde İsrail askerleri ve araçlarının bulunduğu noktayı havan toplarıyla vurduğu belirtildi.

01.06.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, askeri mühendislerden oluşan 6 kişilik İsrail kuvvetine karşı antipersonel mayını kullanıldığı ve yaşanan patlamada ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Hamas'ın silahlı kanadından daha sonra yapılan açıklamada da mensuplarının, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki Tel Zarub bölgesinde İsrail askerleri ve araçlarının bulunduğu noktayı havan toplarıyla vurduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Telegram, İsrail, Refah, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas İsrail askerlerini hedef aldı, ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 18:48:58. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas İsrail askerlerini hedef aldı, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement