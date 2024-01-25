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Hamas, İsrail'e ait askeri araçları imha etti ve askerleri öldürdü - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e ait askeri araçları imha etti ve askerleri öldürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir haftada 53 İsrail askerini öldürdüklerini, 68 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna ait araçları imha ettiklerini ve İsrailli askerleri öldürdüklerini belirtti. Ayrıca, İsrail ordusuna ait keşif uçaklarını düşürdüklerini ve dronları ele geçirdiklerini ifade etti. İsrail'in Gazze'yi işgalinde binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

Hamas, İsrail\'e ait askeri araçları imha etti ve askerleri öldürdü
25.01.2024 - 23:19,  Güncelleme: 23:20
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir haftada 53 İsrail askerini öldürdüklerini, 68 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail ordusuna ait 68 askeri aracı kısmen veya tamamen imha ettiklerini belirtti.

İsrailli 53 askerin sıfır mesafeden vurularak öldürüldüğünü ve 9 askerin de keskin nişancılar tarafından vurulduğuna dikkati çeken Ebu Ubeyde, geçen hafta gerçekleştirdikleri 57 eylemde onlarca İsrailli askeri yaraladıklarını ifade etti.

Kassam Tugayları'nın aynı zamanda İsrail ordusuna ait iki Skylark-2 model keşif uçağını düşürdüğünü ve 2'si kamikaze olmak üzere 8 dronu da ele geçirdiklerini vurgulayan Ebu Ubeyde, Gazze'nin farklı bölgelerindeki İsrail askerlerini de havan topları ve roketlerle hedef aldıkları gibi İsrail'in içine de roket saldırılarını sürdürdüklerine işaret etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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