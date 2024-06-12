Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah'ta İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldıklarını, Gazze şehrindeki Zeytun mahallesine giren İsrail güçleriyle de "şiddetli" çatışmalara girdiklerini duyurdu.
Kassam Tugayları, konuya ilişkin sosyal paylaşım platformu Telegram hesaplarından açıklama yaptı.
Açıklamada, Kassam Tugayı mensuplarının, Refah kentinde Şabura Mülteci Kampı'nda "Yasin 105" roketleriyle İsrail ordusuna ait 2 Merkava tipi tankı hedef aldıkları kaydedildi.
Kassam Tugayı mensuplarının, Gazze şehrindeki Zeytun mahallesine giren İsrail güçleriyle şiddetli çatışmaya girdikleri ifade edilen açıklamada, israil güçlerinin havan mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Gazze şehrinin güneyindeki Netzarim ekseninde de İsrail'in komuta karargahının 114 mm'lik roketle hedef alındığına işaret edildi.
Son Dakika › Güncel › Hamas, İsrail'e ait tankları hedef aldı ve çatışmalara girdi - Son Dakika
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