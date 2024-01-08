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Hamas, İsrail'e roket saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e roket saldırısı düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 94. gününde devam ederken Gazze'deki direniş güçleri de İsrail kentlerini roketlerle hedef alıyor. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv'in roketlerle vurulduğu belirtildi. Kassam Tugayları daha sonra salvo şeklinde fırlatılan roketlerin görüntüsünü yayımladı. İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde Rişon LeTsiyon, Tel Aviv, Ramle, Nes Ziona, Yashresh, Be'er Yaakov, Holon ve Lid kentlerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi. İsrail ordusunun açıklamasında da Gazze'den ülkenin orta kesimine 8 roket fırlatıldığı, bunlardan 3'ünün Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi ile etkisiz hale getirildiği, 4'ünün açık araziye düştüğü belirtildi ancak bir roketin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.

Hamas, İsrail\'e roket saldırısı düzenledi
08.01.2024 - 23:23,
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 94. gününde devam ederken Gazze'deki direniş güçleri de İsrail kentlerini roketlerle hedef alıyor.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv'in roketlerle vurulduğu belirtildi.

Kassam Tugayları daha sonra salvo şeklinde fırlatılan roketlerin görüntüsünü yayımladı.

Öte yandan, İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde Rişon LeTsiyon, Tel Aviv, Ramle, Nes Ziona, Yashresh, Be'er Yaakov, Holon ve Lid kentlerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.

İsrail ordusunun açıklamasında da Gazze'den ülkenin orta kesimine 8 roket fırlatıldığı, bunlardan 3'ünün Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi ile etkisiz hale getirildiği, 4'ünün açık araziye düştüğü belirtildi ancak bir roketin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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Tel Aviv, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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