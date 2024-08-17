Hamas, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik suçlarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik suçlarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı

Hamas, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik işlediği suçları durdurmak için uluslararası toplum ve BM'ye çağrıda bulundu. Hamas, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını ve zorunlu göç politikasını kınadı.

17.08.2024 19:17
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Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) "Filistinli sivilleri koruma ve İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği acımasız suçları durdurma" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in ihlalleri, aşırılık yanlısı hükümetin soykırımı sürdürmesine kılıf sağlayan Washington ve Batı başkentlerinin desteğiyle devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde, özellikle kuzey ve güney bölgelerinden gelen yüzbinlerce kişinin sığındığı, orta kesimlerinde silahsız sivilleri hedef almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal ordusu, ailelere yönelik menfur katliamların yanı sıra Gazze Şeridi'nin bombalar altındaki çeşitli bölgeleri için tehcir talimatları çıkararak silahsız sivilleri hedef alıyor. Son olarak çoğu çocuk 16 kişiden oluşan bir ailenin de olduğu onlarca kişiyi öldürdü."

İsrail'in toplu cezalandırma ve etnik temizliğin en çirkin biçimlerinden biri olarak, 10 aydır sivilleri doğrudan ve kasıtlı şekilde hedef almaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma ve BM'ye "sessizliği bırakmaları, Filistinli sivilleri koruma sorumluluğunu üstlenmeleri, İsrail'in sivillere karşı işlediği acımasız suçları durdurmak ve bu suçların işlenmesinden sorumlu tutmak için çalışmaları" çağrısında bulunuldu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde düzenlediği saldırıda 9'u çocuk 16 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail, saldırı başlatacağını duyurarak Gazzelileri zorla yerinden ettirmeyi sürdürüyor

İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istemişti.

Ayrıca saldırı başlatacağı Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin de boşaltılması çağrısı yapmıştı.

İsrail ordusu bugün de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde daha önce defalarca saldırıların hedefi olan Megazi Mülteci Kampı ile geniş bir alanı kapsayan bazı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istemişti.

Kaynak: AA

İsrail, gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik suçlarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı - Son Dakika

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