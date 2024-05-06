Hamas: İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır - Son Dakika
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Hamas: İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır

Hamas: İsrail\'in Refah\'a yönelik kara saldırısı ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısının ateşkes müzakerelerini boşa çıkaracağını söyledi. İsrail ordusunun Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rişk, saldırının sonucunun İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'da olacağını belirtti. İsrail ordusu, Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş ve bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin Filistinli zorunlu göçe başlamıştır.

06.05.2024 17:51
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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısının ateşkes müzakerelerini boşa çıkaracağını söyledi.

Rişk, Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, İsrail ordusunun bu sabah Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik kara saldırısı ihtimalini değerlendiren Rişk,"Refah'a yönelik herhangi bir kara saldırısının ateşkes ve esir takası müzakerelerini boşa çıkaracağını" belirtti.

Refah'a düzenlenecek olası saldırının İsrail ordusu için kesinlikle bir "gezinti" olmayacağı uyarısında bulunan Rişk, sonucun tüm sorumluluğunun İsrail hükümeti ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'da olacağını kaydetti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır - Son Dakika

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