Hamas, İsrailli Askeri Serbest Bırakmayı Planlıyor - Son Dakika
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Hamas, İsrailli Askeri Serbest Bırakmayı Planlıyor

Hamas, ABD vatandaşı İsrail askeri Edan Alexander'ı serbest bırakma niyetini duyurdu.

15.03.2025 04:46
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Hamas, ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander'ı serbest bırakma niyetini duyurarak olumlu bir girişim yaptığını, yeni veya yan anlaşmaların konuşulmadığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın, ABD'nin Gazze'deki ateşkesi ramazan ayı ve Yahudilerin Pesah, Fısıh veya Hamursuz Bayramı'nın ötesine uzatmak için "boşlukları daraltma" önerisi sunduğunu duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasım, "ABD vatandaşı İsrailli asker Edan Alexander'ı serbest bırakma niyetimizi duyurarak olumlu bir girişimde bulunduk. Burada yeni veya yan anlaşmalardan değil, ateşkes anlaşmasının çeşitli aşamalarında uygulamaya geçirilmesi yönünde ilerlemekten söz ediyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, hükümetinin çökmesinden korktuğu için ateşkes anlaşmasına yol açabilecek her türlü formülü reddetmekle suçlayan Kasım, ABD yönetimini, İsrail'in ateşkes anlaşmasının çeşitli aşamalarında mutabık kalınan hususlara uymasını sağlamak için çalışmaya çağırdı.

Filistinli müzakereciye yönelik tehditler ve baskı girişimlerinin olumlu sonuçlar vermeyeceğini dile getiren Kasım, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasını arzuladıklarını söyledi.

Kasım, Netanyahu'nun, Gazze halkıyla birlikte İsrailli esirleri de açlığa mahkum ettiğini ve hükümetinin bekasını sağlamak için esirlerin ailelerinin umutlarını sömürdüğünü kaydetti.

Hamas, dün, ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşını teslim edeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önermişti.

İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrailli Askeri Serbest Bırakmayı Planlıyor - Son Dakika

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