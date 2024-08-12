Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı

Hamas\'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2\'si ağır yaralı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli esirleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin bir esiri ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın esiri de ağır yaraladığını duyurdu. Ebu Ubeyde, oluşturulan komitenin olayın ayrıntılarını öğrenmek için çalıştığını, daha sonra yeni açıklama yapılacağını söyledi.

12.08.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi iki kişi, korumakla görevli oldukları İsrailli esirlerden birini ateş açarak öldürdü. Olayda iki kadın esir de ağır yaralandı.

HAMAS, İSRAİLLİ ESİRİ ÖLDÜRDÜ

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegramda yayımlanan açıklamasında, konuya ilişkin bilgi verdi. Ebu Ubeyde, iki ayrı olayda, İsrailli esirleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin, bir esiri ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın esiri de ağır yaraladığını belirtti.

"TÜM SORUMLULUK İSRAİL HÜKÜMETİNDE"

Yaralı esirlerin hayatlarını kurtarmaya yönelik çabaların devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'deki katliamların ve bunun sonucunda ortaya çıkan tepkilerin tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu dile getirdi. Ebu Ubeyde, olayın ayrıntılarını öğrenmek için bir komite oluşturulduğunu ve daha sonra yeni bir açıklama daha yapılacağını aktardı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada Hamas'ın açıklamasına atıfta bulunuldu. Kassam üyelerinin iki ayrı olayda İsrailli bir esiri öldürdüğü ve iki kadın esiri yaraladığı bilgisine işaret edilen açıklamada, "henüz olayı doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir istihbarat bilgisinin bulunmadığı" ifade edildi. Açıklamada, konuya ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

NETANYAHU'YA "ATEŞKES ANLAŞMASINA İMZA AT" ÇAĞRISI

İsrail güvenlik bürokrasisi Başbakan Binyamin Netenyahu'ya Gazze'deki esirler için "zamanın daraldığı ve esir takasını içeren bir ateşkes anlaşmasına yanaşması" yönünde çağrı yapıyor. Hamas'ın son açıklamasının ardından İsrailli esir yakınlarının Netenyahu üzerindeki baskısı artabilir.

Hamasın açıklamasının ardından İsrailli gazeteci Barak Ravid, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "(İsrailli) Güvenlik teşkilatının yöneticileri haftalardır Netanyahu'ya, kaçırılanların (Gazze'deki İsrailli esirler) zamanının olmadığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu söylüyordu. (Netanyahu) Pazarlık yapmayı bilmedikleri için onları azarladı. Bugün olan oldu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

İsrail, Sözcü, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 Sarsıntı Türkiye’den de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
22:13 Eskişehir’de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 00:30:45. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement