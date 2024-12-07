Hamas, İsrailli Esirin İmajını Yayınladı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirin, "İsrail hükümetinin kendilerini ihmal ettiğini ve her geçen gün bu ihmali sürdürdüğünü" söylediği görüntüleri yayımladı.

Yayımlanan görüntülere göre İsrailli esir Matan Zangauker, 420 günü aşkın süredir Hamas'ın elinde esir olduğunu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendilerinin Gazze Şeridi'nden güvenli şekilde evlerine dönmesini sağlayana 5 milyon dolar vereceği yönündeki planını işittiğini belirtti.

"Şu anda çok sinirliyim." diyen Zangauker, şunları kaydetti:

"Düşmanlarınızı veya onların yönelimlerini bilmediğinizden eminim. Bu, 7 Ekim'den bu yana sizin ve hükümetin başarısızlığıdır. Bizi burada tutanlar, bize yeni talimatlar hakkında bilgi verdi (açıklamadı). Arkadaşlarımla ben hayatımızdan çok korkuyoruz. Her gün binlerce kez ölüyoruz ve kimse bizi hissetmiyor. İsrail halkı bizi ihmal etmiyor. Biz hala hayattayız. Delirmeden geri dönmek istiyoruz. Tecrit bizi öldürüyor. Hükümetin hatalarının bedelini ödememiz mantıksız. İsrail hükümeti bizi ihmal ediyor ve her geçen gün ihmale de devam ediyor."

İsrail halkına "Umarım bu durumu değiştirmek, bizi sağlık ve huzur içinde geri getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Gazze'de yaşam kolay değil. Az yiyecek, içmeye uygun olmayan su ve biraz ilaçla yaşıyoruz." mesajını gönderen Zangauker, fareler, örümcekler ve başka hayvanlarla yaşadıklarını ve temizlik malzemelerinin eksikliğinin cilt hastalıklarına yol açtığını söyledi.

İsraillileri dışarı çıkıp Netanyahu'nun evinin önünde gösteri yapmaya çağıran İsrailli esir, "Bir dakika bile uyumasına izin vermemek gerekir. Biz, acı çekiyoruz, o ve ailesi de bizim gibi acı çekmeli." ifadelerini kullandı.

İsrailli esir, kendilerini geri döndürmek için yapılacak anlaşmanın neden bu kadar uzun sürdüğünü sordu.

İsrail'deki hapishanelerde en az 9 bin 500 Filistinli bulunuyor, Gazze Şeridi'nde ise 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu, anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.