Hamas, İsrailli Rehine Bibas'ın Naaşını Teslim Etti

Güncel

GAZZE, 22 Şubat (Xinhua) -- Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, İsrailli rehine Şiri Bibas'ın naaşını cuma günü Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti. Hamas yetkilisi, İsrail makamlarının Hamas tarafından teslim edilen cansız bedenin Şiri Bibas'a ait olmadığını tespit etmesi üzerine bu adımın atıldığını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Hamas yetkilisi, kimlik tespitinde yaşanan karışıklığın İsrail hava saldırılarının neden olduğu kaos yüzünden meydana geldiğini söyledi.

Yetkili, "Bu kasıtlı bir hata değildi. İsrail'in saldırıları, Bibas'ın bulunduğu bölgedeki cenazelerin birbirine karışmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

El-Kassam Tugayları perşembe günü Kızılhaç aracılığıyla dört İsrailli rehinenin (Şiri Bibas olduğu düşünülen bir kişi, Şiri Bibas'ın iki oğlu Ariel ve Kfir ile emekli gazeteci Oded Lifshitz) cansız bedenlerini İsrail'e teslim etmişti.

Ancak İsrail makamları, adli tıp incelemelerinin ardından teslim edilen dört cansız bedenden birinin Şiri Bibas'a ait olmadığını ve DNA testleriyle bu durumu doğruladıklarını açıkladı.