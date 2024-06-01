Hamas, öldürülen İsrail askerinin cesedini paylaştı - Son Dakika
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Hamas, öldürülen İsrail askerinin cesedini paylaştı

Hamas, öldürülen İsrail askerinin cesedini paylaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir hafta önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde öldürülen bir İsrail askerinin cesedinin fotoğrafını yayımladı. Kassam Tugayları, İsrail'i öldürülen, yaralanan ve esir alınan diğer askerlerini tanımaya çağırdı.

01.06.2024 22:23
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İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaklaşık bir hafta önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki pusuda öldürülen bir İsrail askerinin cesedinin fotoğrafını paylaştı.

Kassam Tugayları, geçen hafta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki pusuda öldürülen bir İsrail askerinin fotoğrafını Telegram hesabından yayımladı.

Video kaydında ölen askerin fotoğrafı gösterilerek, "Hedef alınan kuvvetin mensuplarından biri, cenazesi elimizde. Siz onun kimliğini iyi biliyorsunuz. Halkınıza neden yalan söylüyorsunuz? O, 7 Ekim 2023'ten bu yana duyurmadığınız paralı askerlerden biri mi? Yoksa siz ölüleriniz arasında da mı ırkçılık ve ayrımcılık yapıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

Kassam Tugayları, İsrail'i, öldürülen, yaralanan ve esir alınan diğer askerlerini tanımaya çağırdı.

İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir tünele giren İsrail güçlerine karşı Kassam Tugayları tarafından düzenlenen pusu sırasında öldürülmüştü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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