Hamas Saldırısında İki İsrailli Esir Öldü

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Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği saldırısında iki İsrailli esirin öldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları, Telegram hesaplarından, İsrail'in birkaç gün önce Refah'a düzenlediği saldırıda iki esirin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Ordunuz sizi kandırırıyor ve kandırmaya devam ediyor. Hükümetiniz, esirleri tabutsuz geri almak istemiyor." ifadelerine yer verildi.

Kassam Tugayları'nın açıklamasında, Refah'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İsrailli esirlerin kimliği ve fotoğrafına yer verilmezken, İsrail hükümeti ve İsrailli esirlerin yakınları da henüz herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Filistinli grupların elinde 120 esirin kaldığını tahmin eden Tel Aviv yönetiminin bu açıklaması, İsrail saldırılarında çok sayıda esirin öldüğünü doğruluyor.