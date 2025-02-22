Hamas'tan 3 Esir Kızılhaç'a Teslim - Son Dakika
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Hamas'tan 3 Esir Kızılhaç'a Teslim

Hamas, 3 esiri Kızılhaç'a teslim etti. Törende bir esir, Hamas mensubunu alnından öptü.

22.02.2025 16:17
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- Hamas, 3 esiri daha Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı

Esirlerden biri Hamas mensubunu alnından öptü

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında Eliya Cohen, Omer Shem-Tov ve Omer Wenkert'i Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampında Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı. Esirlerden biri Hamas mensubunu alnından öptü.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 27 yaşındaki Eliya Cohen, 22 yaşındaki Omer Shem-Tov ve 23 yaşındaki Omer Wenkert'i Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampında Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Teslim töreninin gerçekleştirildiği noktada kurulan platformda Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Serbest bırakıldıklarına dair belge verilen 3 esir, platforma çıkarıldı. Bu sırada esirlerden Omer Shem-Tov, yanında duran Hamas mensubunu alnından öptü. Törenin ardından Kızılhaç aracına bindirilen esirler, Gazze'deki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Toplam 6 esir İsrail'e dönecek

Hamas sabah saatlerinde ise 2 esir İsrail- Etiyopya çifte vatandaşı Avera Mengistu ve İsrail- Avusturya çifte vatandaşı Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bırakmıştı. Kalan son ve 6. esir olan Hisham al-Sayed ise ilerleyen saatlerde Gazze şehrinde tören yapılmadan serbest bırakılacak.

İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak

İsrail ise esir takası kapsamında ilerleyen saatlerde 50'si müebbet hapis cezasına çarptırılan, 445'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan toplam 602 Filistinliyi serbest bırakacak. 100'den fazla Filistinli serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan 3 Esir Kızılhaç'a Teslim - Son Dakika

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