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Hamas'tan 6 Esir Teslimat

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Hamas, Hisham al-Sayed dahil 6 esiri Kızılhaç'a teslim etti, İsrail'den 602 Filistinli serbest bırakılacak.

22.02.2025 21:45
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- Hamas, 1 esiri daha Kızılhaç'a teslim etti

Hamas 6 esiri serbest bıraktı, sıra İsrail'de

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında Hisham al-Sayed'i Gazze şehrinde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı. Hamas'ın bugün 6 esiri teslim etmesinin ardından İsrail'in 602 Filistinliyi hapishaneden serbest bırakması bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün serbest bırakılması planlanan son ve 6. esir olan Hisham al-Sayed'i Gazze şehrinde tören yapılmadan Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Arap-İsrailli al-Sayed, Kızılhaç aracına bindirilerek 10 senenin ardından İsrail'e dönmek üzere yola çıkarıldı.

Ailesinin verdiği bilgiye göre zihinsel rahatsızlığı bulunan Hisham al-Sayed, Nisan 2015'te Erez Sınır Kapısı yakınlarından Gazze Şeridi'ne girmişti.

Hamas 6 esiri bıraktı

Hamas, sabah saatlerinde 2 esir İsrail- Etiyopya çifte vatandaşı Avera Mengistu ve İsrail- Avusturya çifte vatandaşı Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bırakmıştı. Hamas öğle saatlerinde ise 27 yaşındaki Eliya Cohen, 22 yaşındaki Omer Shem-Tov ve 23 yaşındaki Omer Wenkert'i Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampında Kızılhaç yetkililerine teslim etmişti.

İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak

Hamas'ın planlandığı gibi 6 esiri serbest bırakmasının ardından gözler İsrail'e çevrildi. İsrail'in esir takası kapsamında 50'si müebbet hapis cezasına çarptırılan, 445'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan toplam 602 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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