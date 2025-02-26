Hamas'tan Ateşkes Anlaşması Açıklaması

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GAZZE, 26 Şubat (Xinhua) -- Hamas, ateşkes anlaşması uyarınca serbest bırakılması beklenen son Filistinli grupla ilgili sorunun çözümü konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. İsrail, hapishanelerinde tuttuğu Filistinli grubun serbest bırakılmasını ertelemişti.

Hamas'tan salı günü yapılan açıklamada Filistinli grubun, Gazze ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sırasında teslim edilmesi kararlaştırılan İsrailli rehinelerin naaşlarıyla eş zamanlı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

Hamas liderlerinden oluşan bir heyetin Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunduğu kaydedilerek, bu görüşmelerde ateşkes anlaşmasının uygulanması, esirlerin takası ve müzakerelerin ikinci aşamasına yönelik fırsatların ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Hareketin liderlerinden oluşan heyet, ateşkesin tüm hüküm ve aşamalarına tam ve kesin bağlılığın gerekli olduğu konusundaki net pozisyonunu vurgulamıştır" denildi.