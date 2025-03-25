Hamas'tan Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika
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Hamas'tan Ateşkes Görüşmeleri

Hamas, arabulucularla çatışmaları durdurmak için olumlu iletişimde olduklarını açıkladı.

25.03.2025 11:14
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GAZZE, 25 Mart (Xinhua) -- Hamas Sözcüsü Cihad Taha arabulucularla olumlu iletişim halinde olduklarını ve arabulucuların Gazze'de devam eden silahlı çatışmaları durdurmaya yönelik önerilerine yanıt verdiklerini söyledi.

Taha pazartesi günkü açıklamasında Gazze Şeridi'nde huzurun yeniden sağlanmasının önündeki "engelleri ele almak ve aşmak için arabulucularla olan girişim, görüşme ve istişarelerin sürdüğünü" belirtti.

Sözcü, İsrail hükümetinin tutumunun "saldırıların sona ermesi için büyük çaba sarf eden arabulucuların girişim ve gayretlerine karşı bir saygısızlık" olduğunu vurguladı.

Pazartesi günü Xinhua'ya konuşan iki Mısırlı güvenlik kaynağı, Mısır'ın pazar gecesi İsrail ve Hamas'a "savaşı sona erdirmeyi ve ön ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili müzakereleri yeniden başlatmayı" hedefleyen yeni bir "acil" teklif sunduğunu bildirdi.

Adının gizli kalması şartıyla konuşan kaynaklar, "Yeni teklife göre Hamas, ikinci aşamadaki görüşmelerin önünü açmak için 40 günlük bir ateşkes sağlanması karşılığında, aralarında bir İsrailli-Amerikalı askerin de bulunduğu ve hayattaki 5 İsrailli rehineyi serbest bırakacak" dedi.

Hamas'ın bu teklifi hemen kabul ettiğini kaydeden kaynaklar, İsrail tarafından henüz bir yanıt gelip gelmediği konusunda bilgi vermedi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin verilerine göre, İsrail'in Hamas ile olan iki aylık ateşkesi sona erdirerek salı günü yeniden başlattığı hava ve kara saldırıları, şimdiye kadar 730'dan fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sözcü, Gazze, Mısır, Son Dakika

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