Hamas'tan Ateşkes ve Müzakere Açıklaması

GAZZE, 12 Mart (Xinhua) -- Hamas, Mısır ve Katar'ın ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamak ve müzakerelerin ikinci aşamasını başlatmak üzere yürüttüğü arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, salı günü yaptığı basın açıklamasında ateşkes anlaşmasının tamamlanması ve müzakerelerin ikinci aşamasına geçilmesi konusunda olumlu gelişmelerin olduğunu ve Filistin halkının taleplerini karşılayacak şekilde planlanan müzakerelere katılmaya hazır olduklarını belirtti.