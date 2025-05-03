Hamas'tan Beş Yıllık Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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Hamas'tan Beş Yıllık Ateşkes Teklifi

Hamas\'tan Beş Yıllık Ateşkes Teklifi

Hamas lideri Şadid, Gazze'de beş yıllık ateşkes önerisini sunduklarını açıkladı. İsrail reddetti.

03.05.2025 13:30
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GAZZE, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hamas'ın üst düzey liderlerinden Abdurrahman Şadid, Gazze'de beş yıllık ateşkesi içeren kapsamlı barış önerisini arabuluculara ilettiklerini açıkladı.

Şadid cuma günü yaptığı basın açıklamasında, 17 Nisan'da İsrail'in saldırılarının kalıcı olarak durdurulması, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, ablukanın kaldırılması, insani yardımların serbestçe girişine izin verilmesi ve bölgenin yeniden inşasını öngören bir teklif sunduklarını söyledi.

Şadid bu teklifin, üzerinde mutabık kalınan sayıda Filistinli mahkum karşılığında Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, beş yıllık ateşkesin bölgesel ve uluslararası garantilerle sağlanmasını ve Gazze'yi yönetecek bağımsız bir komite kurulmasını içerdiğini belirtti.

Şadid, savaş sonrası Gazze'yi yönetmek için önerilen komitenin, Mısır'ın toplum destek komitesi önerisine uygun şekilde, doğrudan siyasi müdahale olmaksızın Gazze'deki işleri yönetmek ve kritik dönemde Filistinlilere güvenlik ile hizmet sağlamak amacıyla tam yetki ve görevle donatılmış bağımsız teknokratlardan oluşacağını söyledi.

Ancak Şadid, İsrail hükümetinin "bu vizyonu reddettiğini, meseleleri parçalı şekilde ele almakta ısrar ettiğini ve Gazze'de tutulan askeri esirlerin hayatları pahasına bile olsa öldürme, aç bırakma ve yıkım politikalarına bağlı kalmayı tercih ederek savaşı sona erdirme taahhüdünden kaçındığını" ifade etti.

İsrail devlet televizyonu Kan ise, Hamas'ın tüm rehinelerin serbest bırakılmasını öngören beş yıllık ateşkes önerisinin İsrail tarafından "resmen reddedildiğini" bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu perşembe günü yaptığı açıklamada Hamas'ı yenmenin İsrail'in ana hedefi olduğunu ve bunun rehinelerin serbest bırakılmasından bile öncelikli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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