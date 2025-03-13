Hamas'tan Doha'da Olumlu Müzakereler - Son Dakika
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Hamas'tan Doha'da Olumlu Müzakereler

Hamas, Doha'daki ateşkes müzakerelerinin olumlu ilerlediğini duyurdu ve taraflar arasında baskı var.

13.03.2025 17:16
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Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucu ülkelerle Doha'daki müzakerelerin olumlu bir şekilde sürdürüldüğünü duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkesin tüm aşamalarının uygulanmasını sağlamak için arabulucularla "olumlu ve sorumlu" görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Kasım, saldırıların durdurulması, İsrail ordusunun çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gibi Filistin halkının çıkarlarını elde etmek için Hamas'ın çalıştığını ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerin "olumlu bir atmosferde" sürdüğü belirtilmişti.

İsrail basınında, Doha'ya giden İsrail heyetinin dün geri dönmediği ve bu durumun müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini gösterdiği aktarılmıştı.

ABD'nin 10 esir karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasını teklif ettiği iddiası

KAN'ın haberinde ise ABD'nin 10 İsrailli esirin bırakılması karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasını teklif ettiği ve taraflara söz konusu teklifi kabul etmeleri için baskı yaptığı belirtilmişti.

Ateşkesin 2 ay süreyle uzatılması karşılığında 10 esirin serbest bırakılması önerisinin İsrail tarafından kabul edilmemesi durumunda Washington yönetiminin yalnızca ABD vatandaşı İsrailli esirlerin serbest kalmasını öneren alternatif bir planı Hamas'a sunabileceği kaydedilmişti.

İsrailli bir yetkili ise ABD'den 60 günlük ateşkes karşılığında 10 esirin serbest bırakılmasına ilişkin hiçbir öneri gelmediğini belirtmişti.

ABD adına Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Doha'da yürütülen Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılıyor.

Gazze'de ateşkes için yeni müzakere turu başlamıştı

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın uygulamaya girmesinden 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemekle suçlanıyor.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta ise Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.

İsrail müzakere heyetinin 9 Mart'ta "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının yeni müzakere turunun başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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