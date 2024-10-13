Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını hedef alan dron saldırısında 4 askerin öldüğünü açıkladı.
Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 2 askeri araçtan oluşan İsrail keşif devriyesinin intihar dronuyla vurulması sonucu 4 İsrail askerinin öldürüldüğünü kaydetti.
Kassam, saldırıya dair görüntüleri de paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Hamas'tan Dronlu Saldırı: 4 İsrail Askere İki Araç Vuruldu - Son Dakika
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