Hamas'tan Esir Takası Açıklaması - Son Dakika
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Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas, Mısır ve Katar ile yaptığı görüşmeler sonrasında esir takası anlaşmasını uygulayacak.

13.02.2025 14:32
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(ANKARA) - Hamas, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Katar merkezli Aljazeera'nin haberine göre, Hamas, esirlerin, planlandığı üzere serbest bırakılacağını doğruladı.

Kahire'de Mısırlı ve Katarlı arabulucularla ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili görüşmeler yaptığını aktaran Hamas, "özellikle barınak sağlanması, prefabrik evler, karavanlar, çadırlar, tıbbi malzemeler, yakıt ve yardım akışının devam etmesi ve anlaşmada öngörülen her şeyin" ele alındığını belirtti.

Hamas'ın konuya ilişkin açıklamasında, "Görüşmeler olumlu bir havada geçti ve Mısır ve Katar'daki arabulucular engelleri kaldırmak ve boşlukları kapatmak için tüm bunları takip edeceklerini teyit ettiler. Bu doğrultuda Hamas, belirlenen takvime göre mahkumların değişimi de dahil olmak üzere anlaşmanın imzalananlara uygun olarak uygulanması yönündeki tutumunun devam ettiğini teyit eder" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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