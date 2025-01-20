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- Hamas, serbest bırakılan 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı

Hamas'tan esirlere sertifika ve hediye çantası

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı. Hamas'ın esirlere sertifika ve hediye çantası verdiği görüldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirlerin Kassam Tugayları üyeleri ile konvoy halinde Kızılhaç'a teslim edilecekleri noktaya getirildikleri görüldü.

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın esirlere üzerinde "Tutuklunun serbest bırakılması kararı" yazılı sertifika ve "hediye çantaları" verdiği görüldü. İsrail basını, çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.