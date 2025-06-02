Hamas'tan Huckabee'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Huckabee'ye Sert Tepki

02.06.2025 00:08
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Hamas, ABD Büyükelçisi Huckabee'nin Filistin için Fransa'dan toprak önerisini kınadı.

Hamas, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, "Filistin devletinin Fransa'da bir toprak parçası üzerinde kurulması" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Huckabee'nin, Filistin'i tanıyabileceğini açıklayan Fransa'ya, "Fransız Rivierası'ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar" şeklindeki cevabının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu tür açıklamaların, Filistin halkının meşru haklarına karşı açık bir saygısızlık, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık bir ihlali olduğu ve ABD'nin İsrail'in sömürgeci tutumuna verdiği tam desteği gösterdiği kaydedildi.

"Bu utanç verici açıklama, İsrail'in, halkımızın topraklarına ve kutsal mekanlarına ilişkin haklarını reddeden ve Netanyahu hükümetinin soykırım ve zorla yerinden etme suçlarına siyasi kılıf oluşturan faşist anlatısının benimsendiğini göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Fox News'e verdiği röportajda, Fransa'nın BM'de Filistin devletinin tanınmasına ilişkin girişimlere destek vermesi ve Filistin'i tanıyabileceğini açıklamasıyla ilgili olarak, "Eğer Fransa gerçekten bir Filistin devleti görmek istiyorsa, onlara bir önerim var. Fransız Rivierası'ndan bir toprak parçası ayırıp Filistin devletini kursunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, benzer çıkışı Suudi Arabistan için yapmış ve "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. Geniş topraklara sahipler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Huckabee'ye Sert Tepki - Son Dakika

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