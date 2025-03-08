Hamas'tan Husilere Destek Mesajı - Son Dakika
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Hamas'tan Husilere Destek Mesajı

Hamas, Yemen'deki Husilerin, Gazze'ye insani yardım için İsrail'e 4 gün süre tanımasını takdir etti.

08.03.2025 03:16
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Hamas, Yemen'deki Husilerin, Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için İsrail'e 4 gün süre tanımasını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Gazze Şeridi'ne insani yardım ve ticari mal girişine izin vermesi için İsrail'e 4 gün süre tanımasını, aksi durumda İsrail limanlarına abluka uygulamayı amaçlayan deniz operasyonlarına yeniden başlatacakları uyarısında bulunmasının takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Husilerin "cesur" olarak nitelendirilen bu kararın, Husiler ile Yemen halkının Filistin ve Kudüs'le olan bağlarının derinliğini yansıttığı aktarılarak, bunun, Gazze Şeridi'nde 15 ay süren soykırım savaşı süresince sağladıkları destek ve yardımların bir uzantısı olduğu ifade edildi.

Hamasın açıklamasında, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak yardım ve insani yardımların girişini engellemek suretiyle Gazze Şeridi'nde masum sivillere karşı uyguladığı aç bırakma suçunun durdurulması için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Arap ve İslam halklarına da Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerine yönelik ablukayı kırmak için etkili adımlar atmaları ve İsrail'in onları aç bırakma ve yaşam haklarından mahrum bırakma planını engellemek için her türlü yolu denemeleri çağrısı yapıldı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçlamıştı.

"Düşman İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerinden büyük ölçüde sapmıştır." diyen Husi, İsrail'in hasta ve yaralıların tedavisi için Gazze dışına çıkarılması konusunda ve Refah ile Philadelphia Koridoru'ndan çekilme hususunda anlaşmalara uymadığını ifade etmişti.

Husi, İsrail'in Gazze'de "aç bırakma yoluyla soykırıma geri dönmek istediğini" vurgulayarak, bu duruma sessiz kalmayacaklarını söylemişti.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemeye devam etmesi durumunda, deniz saldırılarına yeniden başlayacaklarını belirten Husi, "Arabuluculara 4 gün süre tanıyoruz. Eğer bu süre sonunda İsrail yardımların girişini engellemeye ve sınırları kapalı tutmaya devam ederse, deniz saldırılarını yeniden başlatacağız." demişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten itibaren "Gazze ile dayanışma" kapsamında, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerini de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Yemen, Son Dakika

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