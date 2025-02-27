Hamas'tan İsrail'e Cenaze Teslimi

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Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında bırakması gereken 33 esirden son 4'ünün cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Yediot Ahronot gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrailli 4 esirin cenazeleri Gazze Şeridi'ne geçen Kızılhaç ekiplerine törensiz teslim edildi.

Hamas, teslim ettiği cenazelerin Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur'a ait olduğunu duyurmuştu.

İsrailli esirlere ait 4 cenazenin teslim edilmesiyle eşzamanlı olarak İsrail'in 22 Şubat'ta salıverilmesini askıya aldığı ve söz konusu 4 İsrailli esirin cenazesinin karşılığında bırakacağı 641 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya almıştı

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.