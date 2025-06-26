Hamas'tan İsrail'e Operasyon

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son günlerde gerçekleştirdikleri iki operasyonda İsrail ordusuna ait 4 askeri aracı ve bir İsrail askerini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "20 Haziran'da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğusunda iki Merkava tankı, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir D9 buldozerinin imha edildiği" belirtildi.

Açıklamada,"23 Haziran'da Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesinin doğusundaki Telle el-Muntar yakınlarında bir İsrail askerinin Kassam keskin nişancısı tarafından etkisiz hale getirildiği" aktarıldı.