Hamas'tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var

Hamas\'tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'nde İsrail ordusuna karşı düzenledikleri saldırının detaylarını paylaştı. Saldırıda bazı İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi verildi.

27.04.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde İsrail ordusundan bazı askerlerin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Tuffah Mahallesi'nin doğusunda İsrail askerlerinin anti-personel patlayıcılarla hedef alındığı, askerler arasında ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Ayrıca aynı bölgede İsrail ordusuna ait Merkava-4 tipi bir tankın Yasin 105 füzeleriyle hedef alındığı bilgisi verildi.
Olaya ilişkin İsrail ordusundan açıklama yapılmadı. İsrail ordusu 12 Nisan'da yaptığı açıklamada Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Derac bölgelerindeki kara saldırılarını genişlettiğini duyurmuştu.
Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 10 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı. Kassam, gerçekleştirdiği saldırı ve operasyonlara ait görüntüleri bir kaç gün sonra yayınlamıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gakko 23:
    Maşallah sübhanallah 24 0 Yanıtla
  • enteresan:
    hamas İsrail'in gazzeyi ve insanlarıni yok etmek için kullandığı kukla örgütüdür. 3 20 Yanıtla
  • Murat Sert:
    maşaallah. 7 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hamas olmasa şimdiye kadar Filistin diye bir yer kalmazdı,ama bazı aptallar bunu kabul edemiyor. 0 0 Yanıtla
  • Kalemdar:
    Hay mââşââAllââh Allahın yiğit erlerine. Baarekallaah ümmetin izzeti ve onuru o kahraman Aslanlara. 0 0 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    enteresan çok enteresansın.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç’tan devam kararı: Görevimizin başındayız Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız
Memur ve sözleşmeli personele yeni haklar geliyor Memur ve sözleşmeli personele yeni haklar geliyor
MİT raporu ortaya çıktı Suriye için düşünülen kral dikkat çekti MİT raporu ortaya çıktı! Suriye için düşünülen kral dikkat çekti
Bunu yapanlar 16 yaşında Cami avlusunda vicdanları sızlatan olay Bunu yapanlar 16 yaşında! Cami avlusunda vicdanları sızlatan olay
Şekip Mosturoğlu: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı Şekip Mosturoğlu: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı
Pedofili ağı Epstein davasının kilit ismi intihar etti Pedofili ağı Epstein davasının kilit ismi intihar etti
Talu kardeşlerden ’Zengin Koca’ iddialarına yanıt: İstesek buluruz Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz
İstanbul Boğazı’ndaki yalılar apar topar satışa çıkarıldı İstanbul Boğazı'ndaki yalılar apar topar satışa çıkarıldı
Görüntü İstanbul’dan 6.2’lik deprem sonrası Türkiye’yi terk etmeye başladılar Görüntü İstanbul'dan! 6.2'lik deprem sonrası Türkiye'yi terk etmeye başladılar
İnkar etme şansları sıfır Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a istifa çağrısı Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

18:51
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest
18:50
Özel’den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim
18:15
İslam Memiş’ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay
18:06
Elazığ’da can pazarı Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
17:40
İsviçreli sporcular, İsrail’i sırtlarını dönerek protesto etti
İsviçreli sporcular, İsrail'i sırtlarını dönerek protesto etti
12:45
Kamu ihaleleri için siyasi parti şartı geliyor
Kamu ihaleleri için siyasi parti şartı geliyor
12:37
Arka Sokaklar’ın kadrosuna sürpriz isim
Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz isim
12:36
İBB’ye ikinci dalga operasyonu Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu’ndan ilk tepki geldi
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
12:27
Fenerbahçe, yeni stadyum projesini tanıttı
Fenerbahçe, yeni stadyum projesini tanıttı
12:26
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda Tüm gözler onu aradı ama koltuğu boş kaldı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Tüm gözler onu aradı ama koltuğu boş kaldı
12:16
Yağmur hayatı felç etti Kimi yüzdü kimi mahsur kaldı
Yağmur hayatı felç etti! Kimi yüzdü kimi mahsur kaldı
12:06
Icardi’den eski eşini kızdıracak romantik paylaşım
Icardi'den eski eşini kızdıracak romantik paylaşım
12:01
Yeşil erik tezgahlarda İşte güncel fiyatı
Yeşil erik tezgahlarda! İşte güncel fiyatı
11:58
6 tabeladaki “T“ harfi ortadan kayboldu, ilçede herkes bu olayı konuşuyor
6 tabeladaki "T" harfi ortadan kayboldu, ilçede herkes bu olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2025 20:57:14. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.