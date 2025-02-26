Hamas'tan İsrail'e Suriye Tepkisi

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Hamas, İsrail'in Suriye'de bazı bölgeleri hedef alan saldırılarını kınadı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Şam'ın güneyi ile Dera ve Kuneytra banliyölerine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Yaşananları Suriye'nin egemenliğini hedef alan bariz bir saldırı ve işgalci yapının Arap ülkelerinde "keyfine göre yürüttüğü kargaşa politikasının bir devamı" olarak nitelendiren Hamas, Arap ve Müslüman ülkeler ile Birleşmiş Milletlere (BM), İsrail'in artırarak işlediği suçlar karşısında sorumluluklarını üstlenmelerinin yanı sıra "işgal hükümetinin" bu uygulamalarının önünün alınması, bölge ülke ve halklarını hedef alan saldırılarına karşı koyulması için ciddi bir tutum takınması çağrısında bulundu.

Uluslararası toplum ve BM'den bu saldırıların kınanması, "işgal liderlerinin" tekrarlanan uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle "savaş suçluları" olarak sorgulanması istendi.

İsrail, dün akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki silah depolama tesisleri dahil, "askeri hedeflere" bir dizi saldırı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise İsrail'in "Suriye'nin güneyinin, Lübnan'ın güneyi olmasına izin vermeyeceğini" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını yinelemişti.