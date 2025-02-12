Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Toprak İlhak Planları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Toprak İlhak Planları Devam Ediyor

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki toprak ilhakına karşı uyarıda bulunarak, durumu kritik olarak değerlendirdi.

12.02.2025 17:48
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Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak ve zorla yerinden etme planına devam ettiğini belirterek ABD destekli İsrail'in "Filistin topraklarını parça parça ele geçirme hırsı" konusunda uyardı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarını çalmaya ve ağır silahlı yerleşimcilere sunmaya dayalı yerleşim ve yerinden etme politikaları yoluyla Batı Şeria'da ilhak ve yerinden etme planını uygulamayı sürdürdüğü" ifade edildi.

Açıklamada, "Batı Şeria'da devlet mülkü veya terk edilmiş mülk olduğu iddiasıyla topraklar çalınıyor. Son olarak Ramallah, Tubas ve Ürdün Vadisi bölgesindeki araziler çalınıp otlak alanı olarak yerleşimler lehine kullanıldı. Bu, ilhak ve kontrol planlarının hızlandırılmış şekilde uygulanmasının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Filistin davası kritik bir aşamadan geçiyor

Filistin davasının, ABD'nin desteğiyle "İsrail'in Batı Şeria'da daha fazla toprak ele geçirme hırsı" nedeniyle kritik bir aşamadan geçtiği kaydedilen açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin ilhak ve yerinden etme planlarını engellemek için gösterdiği kararlılığın önemi vurgulandı.

İsrail ordusunun devlet mülkleri ve terk edilmiş mülkler sorumlusu tarafından dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 8 bin 734 dönüm araziye el koyma kararı alınmıştı.

Toprak sahiplerine karara itiraz etmeleri için bir ay süre tanındı ve bu süre genellikle İsrail mahkemeleri tarafından reddediliyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp faaliyetlerini durdurması için harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Toprak İlhak Planları Devam Ediyor - Son Dakika

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