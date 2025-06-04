Hamas'tan İsrail Ordusuna Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait bir tank ve buldozerin hedef alındığını duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde Murtaca kavşağı yakınlarında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının Yasin-105 roketiyle hedef alındığı ve tankın alev aldığı belirtildi.

Kassam Tugaylarının tahliye için bölgeye bir helikopter indiğini tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kassam Tugaylarının 2 Haziran'da da Han Yunus'un güneyindeki Kızan Neccar bölgesinde İsrail ordusuna ait bir buldozeri Yasin-105 roketiyle vurduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.