Hamas'tan İsraillilere Canlı Dönüş Mesajı

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Hamas, naaşını teslim ettiği İsraillerin yakınlarına hitaben, "Evlatlarınızın size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti." açıklamasında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas ile askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsraillilerin naaşlarının teslim edilmesinde ölenlerin yakınlarının duygularını dikkate aldığı vurgulandı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki esirlerin canlarını umursamadığı belirten açıklamada, "İsrailli esirlerin canlarını elimizden geldiğince koruduk, onlara insanlıkla davrandık ama İsrail ordusu onları, kendilerini kaçıran kişilerle birlikte öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Siyonist İsrail ordusu, esirlerin tutuldukları yerleri bombalayarak onları öldürdü. Bu kişilerin sorumluluğu esir takası anlaşmasını birçok kez engelleyen işgal hükümetinindir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığı dile getirilen açıklamada, "Kassam Tugayları ve direniş, esirleri ve hayatlarını korumak için elinden geleni yaptı ancak işgalci İsrail'in vahşi ve sürekli saldırıları tüm esirlerin hayatının kurtarılmasını engelledi." denildi.

Cenazeleri teslim edilenlerin yakınlarına seslenilen açıklamada, "Evlatlarınızın size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti. Onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu öldürdüler. Onların ölümünden asıl sorumlunun kim olduğunu bildiğinizi biliyoruz, çocuklarını umursamayan bir liderliğin kurbanı oldunuz."ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki esirlerin canlı olarak geri dönüşünün tek yolunun esir takası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının daha fazla İsrailli esirin ölümüne sebep olacağı kaydedildi.