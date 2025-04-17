Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı - Son Dakika
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Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı

Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den çekilmesi ve yeniden imar karşılığında ellerindeki tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

17.04.2025 23:57
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Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, İsrail tarafından yapılan "kısmi" ateşkes tekliflerine cevap verdi.

"NETANYAHU ANLAŞMAYI SABOTE ETTİ VE HALKIMIZA KARŞI EN ÇİRKİN KATLİAMLARI İŞLEDİ"

Hayye, Hamas'ın bir buçuk yıl süren zorlu müzakere sürecinin ardından varılan 3 aşamalı ateşkes anlaşması çerçevesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini hatırlatarak, "Ancak Binyamin Netanyahu ve hükümeti, daha birinci aşama tamamlanmadan anlaşmayı sabote etti ve halkımıza karşı en çirkin katliamları işledi." dedi. Netanyahu'nun siyasi geleceğini korumak adına savaşı devam ettirme niyetinde olduğunu bilmelerine rağmen ramazan ayında arabulucuların yaptığı teklifi kabul ettiklerini belirten Hayye, Netanyahu'nun bu teklifi de reddettiğini ve savaşı sonlandırmayan, Gazze'den çekilmeyi öngörmeyen başka bir teklifle geldiğini dile getirdi.

Hamas, tüm İsrailli esirleri serbest bırakmak için şartını açıkladı
Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye

"KISMİ ATEŞKES ÖNERİSİNİ REDDETTİK"

Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılmasını içeren 'kısmi' ateşkes tekliflerini reddettiklerini dile getiren Hayye, "İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen geri çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız." dedi. Hayye, "Netanyahu'nun kısmi anlaşma teklifini siyasi ajandası için kılıf olarak kullandığını, söz konusu teklifin esirlerin canı pahasına da olsa savaşın, soykırımın ve açlığın devam etmesini öngördüğünü ve bu siyasetin bir parçası olmayacaklarını" vurguladı.

"TÜM İSRAİLLİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ"

Filistin direnişinin ve sahip oldukları silahların işgalinin bir sonucu olduğunu kaydeden Hayye, bu silahların Filistin halkının ve işgal altındaki tüm halkların meşru hakkı olduğunun altını çizdi. Hayye, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in, savaşın ve esirler dosyasının birlikte sona ermesi gerektiği yönündeki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun Hamas'ın "savaşın sona ermesi, Gazze'den çekilme ve yeniden imar karşılığında esirlerin tek seferde salıverilmesi" tutumuyla örtüştüğünü belirtti.

Hamas, tüm İsrailli esirleri serbest bırakmak için şartını açıkladı

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Hamas'ın Gazze'deki lideri Hayye, uluslararası topluma, Filistin halkına yönelik zalim ablukanın kaldırılması için acil müdahale çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uuu bbb:
    İsrailli akpliler bunu istemez 0 0 Yanıtla
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