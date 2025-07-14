Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
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Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

14.07.2025 19:32
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Hamas, Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini sabote ettiğini ve savaşı sürdürdüğünü belirtti.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini, müzakereleri sabote etmekte "usta" olduğunu ve ülkesini "ufku olmayan abes bir savaşa" sürüklediğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak istemediği ifade edildi.

Açıklamada, "Netanyahu birbiri ardına müzakereleri sabote etmekte ustadır ve herhangi bir anlaşmaya varmak istememektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret edilen açıklamada, "Suçlu Netanyahu, ordusunu ve ülkesini ufku olmayan abes bir savaşa sürüklüyor. Bu savaşın devam etmesi esirlerin ve İsrail askerlerinin hayatını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkesini stratejik düzeyde bir felakete götürdüğünü gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Filistinli direnişçilerin İsrail'in mühimmat ve hava üstünlüğüne rağmen inisiyatifini kaybettiren ve hesaplarını karıştıran yenilikçi saha taktikleriyle İsrail ordusuna her gün şaşırtıcı bir yıpratma savaşı verdiği" belirtildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika

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