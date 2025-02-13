Hamas'tan Trump'a Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Trump'a Tepki

Hamas, Trump'ın Gazze'den Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddetmeye çağırdı.

13.02.2025 20:20
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Hamas, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerlerinden etme planını reddetme yönünde bir duruş sergilemeye davet etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze halkının zorla yerinden edilmesi yönünde sunduğu plana karşı çıkan Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin duruşlarını tekdir ettiklerini belirtti.

Arap Birliği ve İİT'nin, Filistin halkının yerinden edilmesi planlarına karşı bir eylem planı üzerinde çalışması talebinde bulunan Kasım, "Önümüzdeki Arap Birliği zirvesinde ve İİT dışişleri bakanları toplantısında da tehcir planını reddeden duruşlar sergilenmesine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü Kasım, "Trump'ın tehcir açıklamaları, kendisinin İsrail hükümetindeki aşırı sağcılardan yana taraf tuttuğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ayrıca İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının maddelerine uymadığını belirterek Hamas'ın anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirdiğini buna karşılık İsrail'in de anlaşma maddelerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Trump'a Tepki - Son Dakika

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